Відповідну заяву зробив секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для CNN.
Про що попередив Умєров?
Секретар РНБО в інтерв'ю наголосив, що після зустрічі американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у серпні на Алясці атаки на Україну стали більш масштабними.
Росія поєднує атаки з використанням крилатих та балістичних ракет та дронів-камікадзе. Окремо він подякував союзникам за допомогу, і нагадав, що НАТО надало новий механізм підтримки оборони через PURL.
Зазначимо, механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) це нова ініціатива США та НАТО для прискорення постачання озброєнь Україні. У рамках неї Київ формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО.
Нам звісно потрібно більше ППО, нам потрібно фінансування дронів-перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак до 1000 на день. Тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну,
– заявив Рустем Умєров.
Що відомо про ці масовані атаки?
Росія і справді завдала масованого удару вже 21 серпня, через кілька днів після переговорів на Алясці. Тоді росіяни випустили 574 ударних дрони та 40 ракет, у різних містах постраждали люди, найбільше у Мукачеві.
Вже 28 серпня ситуація повторилася, постраждало багато людей, зокрема у Києві було десятки загиблих і поранених, а також об'єктів цивільної інфраструктури. Ще під удар потрапили Вінницька та Запорізька області.
Наступна масована атака сталася 30 серпня. Тоді постраждали Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська та інші області.
Вже вночі 3 вересня воїни Повітряних сил усього зафіксували в небі 526 засобів повітряного нападу. Тоді три ракети та 69 ударних БпЛА влучили на 14 локаціях, падіння уламків також фіксували в 14 місцях.
Нагадаємо, колишній голова СЗР Микола Маломуж у коментарі 24 Каналу розповідав, що росіяни й надалі битимуть по об'єктах енергетичної інфраструктури, щоб створити нестерпне життя упродовж всієї зими