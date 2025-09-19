Відповідну заяву зробив секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для CNN.

Про що попередив Умєров?

Секретар РНБО в інтерв'ю наголосив, що після зустрічі американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у серпні на Алясці атаки на Україну стали більш масштабними.

Росія поєднує атаки з використанням крилатих та балістичних ракет та дронів-камікадзе. Окремо він подякував союзникам за допомогу, і нагадав, що НАТО надало новий механізм підтримки оборони через PURL.

Зазначимо, механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) це нова ініціатива США та НАТО для прискорення постачання озброєнь Україні. У рамках неї Київ формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО.

Нам звісно потрібно більше ППО, нам потрібно фінансування дронів-перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак до 1000 на день. Тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну,

– заявив Рустем Умєров.

Що відомо про ці масовані атаки?