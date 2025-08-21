1 хв
Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів, – Зеленський
Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку 21 серпня / Офіс Президента, ілюстративне
Російська армія вночі у четвер, 21 серпня, встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Окупанти били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, а також по мирному населенню.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського президента Володимира Зеленського. Він відреагував на нічний терор щодо українських міст та розповів додаткові деталі.
Як відреагував Зеленський на нічну атаку?