Є інформація про жертву внаслідок атаки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Максима Козицького, главу ОВА.

Що відомо про постраждалих у Львові?

Російські війська під ранок 21 серпня завдали комбінованого удару по Львову. Окупанти били по місту БпЛА та крилатими ракетами.

За попередніми даними, внаслідок атаки станом на 7:51 одна людина загинула, 2 – травмовані.

Також відомо про пошкодження десятка житлових будинків.

Наразі на місцях працюють всі профільні служби.

Комбінований удар по Львову: деталі