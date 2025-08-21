Там пролунала серія вибухів. Про це повідомляємо з посиланням на журналістів 24 Каналу, які перебувають в місті.

Що відомо про вибухи у Львові?

Близько 6 години ранку Максим Козицький, очільник ОВА, звернувся до жителів регіону з прохання перебувати в укриттях. В Повітряних силах зазначали, що крилаті ракети у Тернопільській області. Курс – західний.

Про ракету в напрямку міста інформував і мер Львова Андрій Садовий.

Вже через кілька хвилин у Львові пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, що вночі 21 серпня російські війська атакували Львів також "Шахедами". В регіоні працювали сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Зазначимо, що повітряна тривога на Львівщині триває з 2:50. Станом на о пів на 7 годину ранку тривога в регіоні все ще триває.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.