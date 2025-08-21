Есть информация о жертве в результате атаки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Максима Козицкого, главу ОВА.
Что известно о пострадавших во Львове?
Российские войска под утро 21 августа нанесли комбинированный удар по Львову. Оккупанты били по городу БПЛА и крылатыми ракетами.
По предварительным данным, в результате атаки по состоянию на 7:51 один человек погиб, 2 – травмированы.
Также известно о повреждении десятка жилых домов.
Сейчас на местах работают все профильные службы.
Комбинированный удар по Львову: детали
- В четверг, 21 августа, во Львове была громкая ночь.
- Враг совершил комбинированную атаку ударными БПЛА и ракетами.
- По данным городского головы, прилетело на улице Елены Степановны.
- В результате атаки взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши.