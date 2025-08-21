В ночь на 21 августа Россия массированно атакует Украину, информирует 24 Канал. Призываем не пренебрегать опасностью и быть осторожными.

Где слышали взрывы и какие последствия?





03:24, 21 августа Также состоялись пуски из стратегических бомбардировщиков Ту. 03:17, 21 августа Взрывы прогремели на Ровенщине Около 3 ночи взрывы слышали на Ровенщине. Там вероятно сбивали "Кинжалы", которые выпустили с МиГ-31К.



