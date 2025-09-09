Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Путіну так і не вдається вирішити головне для себе завдання – захопити Україну. Весь український народ протистоїть російським окупантам.

Чому Росія посилює атаки по Україні?

Як наголосив Маломуж, Росія упродовж всієї повномасштабної війни не припиняла ракетні та дронові удари по Україні. Свого часу Путін намагався через Трампа змусити нашу державу до капітуляції. Йому не вдалося цього досягнути.

Зараз він продовжує бити по мирному населенню. І головне – вимагає збільшення цих ударів. Зрозуміло, що будуть атаки і по об'єктах енергетичної інфраструктури, щоб створити нестерпне життя упродовж всієї зими,

– зазначив Маломуж.

Росія накопичує дрони та ракети. До прикладу, під час атаки в ніч на 7 вересня вони запустили понад 800 безпілотників. Майже половина з них була імітаторами.

