Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Черкасах?

У Черкасах пролунали вибухи близько 23:19, повідомляють кореспонденти Суспільного. У самому місті та на околицях працює ППО.

За 11 хвилин до вибухів, о 23:08, Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожий БпЛА над містом.

У Черкаській ОВА закликали громадян не залишати своїх укриттів. Є підвищена загроза ударних БпЛА ворога.