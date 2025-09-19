Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Ворожий дрон не здетонував: що відомо?

У ніч проти 19 вересня місцеві жителі столиці чули вибухи. Вони були пов'язані з черговою російською атакою дронів на Україну. Зафіксовані падіння уламків, що призвели до наслідків.

За даними КМВА, вранці у п'ятницю у Шевченківському районі Києва виявили нерозірваний дрон. Тимур Ткаченко повідомив, що на місці події працюють фахівці.

Зверніть увагу! ДСНС нагадує, що правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків.

Крім того, падіння уламків у вищезазначеному районі спричинило пошкодження тролейбусної мережі. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих чи жертв.

Які наслідки атаки на Київ та область?