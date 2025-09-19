Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Вражеский дрон не сдетонировал: что известно?

В ночь на 19 сентября местные жители столицы слышали взрывы. Они были связаны с очередной российской атакой дронов на Украину. Зафиксированы падения обломков, что привели к последствиям.

По данным КГВА, утром в пятницу в Шевченковском районе Киева обнаружили неразорвавшийся дрон. Тимур Ткаченко сообщил, что на месте происшествия работают специалисты.

Обратите внимание! ГСЧС напоминает, что правильно и безопасно обезвредить взрывоопасные предметы способны только опытные специалисты. Ни в коем случае не пытайтесь делать это самостоятельно, ведь это может привести к трагическим последствиям.

Кроме того, падение обломков в вышеупомянутом районе повлекло повреждение троллейбусной сети. По предварительной информации, обошлось без пострадавших или жертв.

Какие последствия атаки на Киев и область?