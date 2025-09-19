Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Смотрите также В Киеве из-за обстрела возможны перебои с оплатой билетов в скоростном трамвае и фуникулере
Вражеский дрон не сдетонировал: что известно?
В ночь на 19 сентября местные жители столицы слышали взрывы. Они были связаны с очередной российской атакой дронов на Украину. Зафиксированы падения обломков, что привели к последствиям.
По данным КГВА, утром в пятницу в Шевченковском районе Киева обнаружили неразорвавшийся дрон. Тимур Ткаченко сообщил, что на месте происшествия работают специалисты.
Обратите внимание! ГСЧС напоминает, что правильно и безопасно обезвредить взрывоопасные предметы способны только опытные специалисты. Ни в коем случае не пытайтесь делать это самостоятельно, ведь это может привести к трагическим последствиям.
Кроме того, падение обломков в вышеупомянутом районе повлекло повреждение троллейбусной сети. По предварительной информации, обошлось без пострадавших или жертв.
Какие последствия атаки на Киев и область?
- В столице из-за ночного обстрела возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и на фуникулере из-за повреждения телекоммуникационной сети.
- В Соломенском районе зафиксировали падение и взрыв беспилотника. Экстренные службы работали на месте.
- В Киевской ОГА также сообщили о беспилотниках в воздушном пространстве области. По ним работали силы ПВО.