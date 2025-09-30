Из-за этого все поезда сумского и черниговского направлений будут двигаться с задержками. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Какие поезда задерживаются из-за обстрела 30 сентября?

По состоянию на 18:30 железнодорожники обследовали пути. Известно об обесточивании как минимум на Нежинском направлении.

Все поезда сумского и черниговского направлений будут двигаться под резервными тепловозами, а значит – с задержками,

– говорится в сообщении.

В частности, наиболее значимое отклонение от графика (7 часов) имеет поезд №143 Сумы – Львов. В обратном направлении поезд №144 Львов – Сумы также отправится с опозданием.

В частности, наиболее значимое отклонение от графика (7 часов) имеет поезд №143 Сумы – Львов. В обратном направлении поезд №144 Львов – Сумы также отправится с опозданием.

Напомним, утром 30 сентября противник ударил по энергетическому объекту на Черниговщине, оставив без света более 26 тысяч абонентов. По данным прокуратуры, в городе Бобровица пострадали промышленное предприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры.

Что известно о российских атаках на железную дорогу?