Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".
Что известно об обстреле Черниговщины?
Сообщается, что под атакой оказался энергетический объект на Бобровиччине. В результате без света более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.
Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации безопасности,
– указали в облэнерго.
Энергетики напомнили об информационной тишине и мерах собственной безопасности. Они призвали не приближаться к объектам энергетической инфраструктуры во время тревоги, поскольку они являются стратегическими целями врага.
По информации начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, Нежинский район атаковали российские беспилотники. Предварительно, это были "Герани". На местах попаданий возникли пожары – возгорания ликвидировали.
Что известно об атаках по Украине?
Ночью россияне прицельно ударили ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернетчина в Сумской области. В результате обстрела погибли супруги с двумя детьми 4 и 6 лет.
В Минобороны предупредили, что в дальнейшем Кремль будет только повышать ставки, увеличивая интенсивность воздушных атак и средств поражения. Поэтому Украина нуждается в большем количестве ПВО и запросила у союзников не менее 10 систем Patriot.
Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала заметил, что особую опасность для Украины представляют массированные атаки малозаметных дронов. Они способны преодолевать большие расстояния, оставаясь незамеченными для стандартных систем радиолокации.