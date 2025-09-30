Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

Дивіться також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Що відомо про обстріл Чернігівщини?

Повідомляється, що під атакою опинився енергетичний об'єкт на Бобровиччині. Внаслідок цього без світла понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах.

Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації,

– вказали в обленерго.

Енергетики нагадали про інформаційну тишу і заходи власної безпеки. Вони закликали не наближатися до об'єктів енергетичної інфраструктури під час тривоги, оскільки вони є стратегічними цілями ворога.

За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, Ніжинський район атакували російські безпілотники. Попередньо, це були "Герані". На місцях влучань виникли пожежі – займання ліквідували.

Що відомо про атаки по Україні?