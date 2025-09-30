Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю першого заступника міністра оборони України генерала-лейтенанта Івана Гаврилюка для ВВС.

Як Україна готується до нових ударів?

Іван Гаврилюк вважає, що надалі Кремль лише підвищуватиме ставки, збільшуючи інтенсивність повітряних атак і засобів ураження.

Це черговий виклик як для нас, як для України, так і для наших партнерів і союзників. Удари з енергетики та житлових будинків українців – це величезний психологічний тиск не лише на українців,
– вказав він.

Як наголосив заступник міністра, для захисту неба Україна потребує зенітно-ракетних комплексів. Київ запросив у союзників щонайменше 10 систем середньої дальності Patriot.

"Посилення протиповітряної оборони України – це інвестиція у безпеку всієї Європи", – сказав генерал Гаврилюк.

Як Росія атакує Україну?

  • Під час масованої атаки 28 вересня Росія застосувала 643 дронів та ракет, серед яких "Кинджали" та "Калібри". Було зафіксовано понад 30 прямих влучань, зокрема в Києві.

  • Секретар РНБО Рустем Умєров зауважив, що після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці російські атаки стали більш масштабними. Зараз Росія намагається розширити кількість одночасних цілей під час атаки до 1000.

  • Нещодавно адміністрація Трампа вперше узгодила пакет військової допомоги для України коштом НАТО. Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу припустив, що показові обстріли України після зустріч на Алясці підштовхнули президента США до підписання цього пакету допомоги Києву.