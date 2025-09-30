Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю першого заступника міністра оборони України генерала-лейтенанта Івана Гаврилюка для ВВС.
Як Україна готується до нових ударів?
Іван Гаврилюк вважає, що надалі Кремль лише підвищуватиме ставки, збільшуючи інтенсивність повітряних атак і засобів ураження.
Це черговий виклик як для нас, як для України, так і для наших партнерів і союзників. Удари з енергетики та житлових будинків українців – це величезний психологічний тиск не лише на українців,
– вказав він.
Як наголосив заступник міністра, для захисту неба Україна потребує зенітно-ракетних комплексів. Київ запросив у союзників щонайменше 10 систем середньої дальності Patriot.
"Посилення протиповітряної оборони України – це інвестиція у безпеку всієї Європи", – сказав генерал Гаврилюк.
Як Росія атакує Україну?
Під час масованої атаки 28 вересня Росія застосувала 643 дронів та ракет, серед яких "Кинджали" та "Калібри". Було зафіксовано понад 30 прямих влучань, зокрема в Києві.
Секретар РНБО Рустем Умєров зауважив, що після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці російські атаки стали більш масштабними. Зараз Росія намагається розширити кількість одночасних цілей під час атаки до 1000.
Нещодавно адміністрація Трампа вперше узгодила пакет військової допомоги для України коштом НАТО. Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу припустив, що показові обстріли України після зустріч на Алясці підштовхнули президента США до підписання цього пакету допомоги Києву.