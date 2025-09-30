У них осколочные ранения, рваные раны и ушибы. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Смотрите также Россия средь бела дня ударила по Днепру: пострадало много людей

Как выглядит Днепр после атаки 30 сентября?

По состоянию на 17:50 начальник ОВА сообщил о 15 раненых в результате российской атаки. К сожалению, пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии спасти не удалось.

В городе огнем охватило офисное помещение и автомобиль. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры,

– написал Лысак.

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что в результате обстрела повреждены здание медцентра и детской стоматологии. "Остальные убытки еще будем считать", – добавил мэр.

Последствия удара по Днепру 30 сентября: смотрите фото

На атаку также отреагировал Владимир Зеленский. По его словам, спасатели, а также все коммунальные и экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Просто наглый удар – днем, по гражданской инфраструктуре... Каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что сильное давление на них нужно,

– подчеркнул украинский президент.

Днепр после дроновой атаки: смотрите видео

К слову, взрывы в городе прогремели около 16:08.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Что известно о российских атаках 30 сентября?