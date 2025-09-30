У них осколочные ранения, рваные раны и ушибы. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Смотрите также Россия средь бела дня ударила по Днепру: пострадало много людей
Как выглядит Днепр после атаки 30 сентября?
По состоянию на 17:50 начальник ОВА сообщил о 15 раненых в результате российской атаки. К сожалению, пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии спасти не удалось.
В городе огнем охватило офисное помещение и автомобиль. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры,
– написал Лысак.
Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что в результате обстрела повреждены здание медцентра и детской стоматологии. "Остальные убытки еще будем считать", – добавил мэр.
Последствия удара по Днепру 30 сентября: смотрите фото
На атаку также отреагировал Владимир Зеленский. По его словам, спасатели, а также все коммунальные и экстренные службы работают над ликвидацией последствий.
Просто наглый удар – днем, по гражданской инфраструктуре... Каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что сильное давление на них нужно,
– подчеркнул украинский президент.
Днепр после дроновой атаки: смотрите видео
К слову, взрывы в городе прогремели около 16:08.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Что известно о российских атаках 30 сентября?
Ряд взрывов 30 сентября прогремел в Сумах – в 12:47 и около 17:24. Днем враг атаковал многоквартирный жилой дом, обошлось без пострадавших.
Также громко было в Харькове. Около 15:30 оккупанты попали дроном "Молния" по дороге в Киевском районе города. Впоследствии стало известно о прилетах в Шевченковском и Холодногорском районах.
Кроме того, воздушную тревогу объявляли на Киевщине – около 13:23 там работала ПВО. В области фиксировали российские беспилотники.