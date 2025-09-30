Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
Что известно о взрывах в Киевской области?
В Киевской области фиксируют вражеские БпЛА. Раздаются взрывы – по целям работают силы ПВО. Об этом в ОВА сообщили около 13:23.
Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Какие последствия атак вражеских беспилотников 30 сентября?
В ночь на 30 сентября Россия запустила по Украине 65 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и другие. Противовоздушная оборона сбила 46 дронов, но зафиксировано попадание 19 БпЛА на 6 локациях.
Из-за этих попаданий без света остались около 26 тысяч человек на Черниговщине.
Атаковали россияне в частности Киевскую область, поврежден дом в Броварском районе. Пострадала женщина 1950 года рождения, ей оказана медицинская помощь на месте.