Что известно о взрывах в Киевской области?

В Киевской области фиксируют вражеские БпЛА. Раздаются взрывы – по целям работают силы ПВО. Об этом в ОВА сообщили около 13:23.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

