Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про вибухи у Київській області?
У Київській області фіксують ворожі БпЛА. Лунають вибухи – по цілях працюють сили ППО. Про це у ОВА сповістили близько 13:23.
Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Які є наслідки атак ворожих безпілотників 30 вересня?
У ніч на 30 вересня Росія запустила по Україні 65 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інші. Протиповітряна оборона збила 46 дронів, але зафіксовано влучання 19 БпЛА на 6 локаціях.
Через ці влучання без світла залишилися близько 26 тисяч людей на Чернігівщині.
Атакували росіяни зокрема Київську область, пошкоджено будинок у Броварському районі. Постраждала жінка 1950 року народження, їй надано медичну допомогу на місці.