У них осколкові поранення, рвані рани та забої. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Як виглядає Дніпро після атаки 30 вересня?
Станом на 17:50 начальник ОВА повідомив про 15 поранених унаслідок російської атаки. На жаль, постраждалого чоловіка у важкому стані врятувати не вдалося.
У місті вогнем охопило офісне приміщення та авто. Пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток, заклад культури,
– написав Лисак.
Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю медцентру та дитячої стоматології. "Решту збитків ще рахуватимемо", – додав мер.
На атаку також відреагував Володимир Зеленський. За його словами, рятувальники, а також усі комунальні й екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.
Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі… Кожним таким ударом росіяни знову й знову доводять, що сильний тиск на них потрібен,
– наголосив український президент.
До слова, вибухи в місті пролунали близько 16:08.
Що відомо про російські атаки 30 вересня?
Низка вибухів 30 вересня пролунала в Сумах – о 12:47 та близько 17:24. Удень ворог атакував багатоквартирний житловий будинок, минулося без постраждалих.
Також гучно було в Харкові. Близько 15:30 окупанти поцілили дроном "Молнія" по дорозі в Київському районі міста. Згодом стало відомо про прильоти в Шевченківському та Холодногірському районах.
Окрім того, повітряну тривогу оголошували на Київщині – близько 13:23 там працювала ППО. В області фіксували російські безпілотники.