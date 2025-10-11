Що буде із газом для українців взимку?

У розмові з 24 Каналом експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко розповів для стабільного проходження зими Україні потрібно щонайменше 14,5 мільярда кубометрів газу.

Схожу оцінку раніше давав і президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, наголошуючи на необхідності закачати до ПСГ від 14 до 15 мільярдів кубометрів газу. Водночас за прогнозами, цього показника може не бути досягнуто, тож певні обсяги газу доведеться докуповувати.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Втім, найімовірніше, на цю цифру ми не вийдемо. Тому прийдеться все-таки докуповувати певні обсяги газу

Який нинішній обсяг запасів газу?

Водночас експерт Геннадій Рябцев зазначає, що нинішній обсяг у розмірі 13,2 мільярда кубометрів перебуває на межі достатності. За його розрахунками, цього вистачить для побутових потреб і частини промисловості, якщо зима не буде надто холодною.

Геннадій Рябцев Кандидат технічних наук, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Крім того, продовжується накопичення запасів газу, енергетичного вугілля, мазуту та створення резервів обладнання для заміни у випадку пошкодження від ударів ворога.

За його словами, Україна мала б створити стратегічний запас газу, але цього досі не зроблено, попри те, що фінансування передбачалося.

Що ще відомо про запаси газу в Україні?