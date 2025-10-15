Що відомо про ситуацію з газом у Львові?

Про це повідомив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, пише 24 Канал з посиланням на міську раду.

Читайте також 15 жовтня чи 1 листопада: коли почнеться опалювальний сезон в Україні

Зокрема у Львові цей тиждень та наступний триває тестування функціонування всіх систем міста. А у суботу та неділю відбулося тестування роботи світлофорів.

Андрій Москаленко Заступник міського голови Львова А з понеділка цього тижня, під координацією голів районів, проводимо перевірку житлового фонду. Перевіряємо кожен будинок, запалюємо кожну буржуйку, включаємо генератори, щоб пересвідчитися наскільки якісно вони зможуть працювати.

Зауважте! Згідно з його слів, на 15 жовтня вже перевірено понад 500 багатоповерхових будинків у Львові.

Крім того, з минулого тижня розпочали перевірку об’єктів критичної інфраструктури міста до готовності до роботи у надзвичайній ситуації. Також вже протестували роботу світлофорів при відсутності електроенергії.

Зараз усі районній адміністрації перевіряють готовність до зими будинків, а також – Пунктів незламності. Йдеться про пункти першої черги, яких у місті 21.

Відтак ми моніторимо погоду і готуємося розгорнути роботу першої черги Пунктів незламності. Тут мешканці зможуть обігрітися, зарядити телефони та інше,

– розказав Москаленко.

Опалення у Львові подають до 286 об’єктів – це школи, садочки, лікарні. І станом на сьогодні вже використали половину ліміту газу, який надано Львову на жовтень.

Відтак просимо всіх мешканців готуватися до складної зими, перевірити у своїх будинках, незалежно чи це будинок ЛКП, чи ОСББ, роботу генераторів, буржуйок, чи є запаси дров. Перевірити чи утеплені вікна, чи немає щілин у дверних отворах та інше Мати заряджені акумулятори, запаси води, теплий одяг,

– закликав Андрій Москаленко.

Зверніть увагу! Він наголосив, що все може бути потрібно, щоб пройти цю непросту зиму.

Що казав Садовий про ситуації у Львові з опаленням?

Мер Львові Андрій Садовий підтвердив, що наразі досить холодна погода. Про це йдеться на його сторінці на Facebook.

Але він пояснив: зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів влада міста не зможе подати опалення. Зокрема треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно – аби взимку тепло таки було.

Ми з боку міської ради робимо все необхідне, але прошу львівʼян: подбайте про себе. Організуйте для себе альтернативні джерела тепла й допоможіть тим, хто сам не впорається,

– зазначив Садовий.

Важливо! Він додав: ми повертаємося до тих часів, коли буржуйка не є зайвою річчю.

Чи дійсно зима буде складною?