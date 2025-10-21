Що відомо про фінансування газу?

Більшість питань Ставки стосувалися саме енергетики, повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Дивіться також Київ посилив енергетичну безпеку: у КМДА назвали, скільки є резервних джерел живлення

За словами глави держави, детально обговорили ситуацію в газовому секторі, щодо створення необхідних запасів газу та коштів, необхідних для закупівель палива.

Володимир Зеленський Президент України Визначили всі деталі щодо фінансування – які кошти будуть достатніми для закупівлі газу, і якими можуть бути джерела фінансування. Факт: половину цих коштів уже ми забезпечили, і весь необхідний обсяг уряд знайде.

Також під час Ставки обговорили ремонті роботи, що проводяться у газовій сфері.

Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, хочу подякувати всім українським газовикам – майже цілодобово наші люди працюють на Україну, на забезпечення українців газом,

– додав президент.

Де візьмуть гроші на закупівлі газу?

У Міненерго раніше повідомили, що лише від початку жовтня росіяни щонайменше 6 разів вдарили по об'єктах видобутку газу. Компенсувати втрати від цих ударів доведеться завдяки імпорту газу.

З цією метою Міненерго розробив стратегію диверсифікації постачань та планує використовуй трансбалканський коридор.

Разом з тим Україна веде переговори з Європою, США, Канадою для забезпечення фінансування імпорту газу.

Мета цих переговорів – наростити фінансування, зокрема, НАК "Нафтогазу" та мати гарантовані контракти, щоб покривати щомісячне споживання газу протягом опалювального сезону,

– розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Варто знати! У жовтні "Нафтогаз" підписав угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 мільйонів євро для закупівлі газу на майбутній опалювальний сезон.

Чи вистачить газу на зиму?