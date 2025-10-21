Где в Украине объекты уже подключены к теплу?

В эфире телемарафона Константин Ковальчук, заместитель министра развития общин и территорий Украины, рассказал, что на сегодня социальные объекты в 19 регионах уже подключены к теплоснабжению, передает 24 Канал.

Читайте также Удары по энергетике практически ежедневно: в Минэнерго сказали, где самая сложная ситуация

В частности речь идет о больницах, садиках и других учебных заведениях. Кроме того, начало отопительного сезона в социальной сфере решается органами местного самоуправления.

В части общего вхождения в отопительный сезон хочу подчеркнуть, что Украину ожидает не простая зима. Поэтому пока нам позволяют погодные условия отсрочить массовое отопление в жилом секторе, мы поддерживаем скоординированное решение общин,

– дополняет Ковальчук.

Заместитель министра развития общин также говорит, что в ближайшее время ожидается потепление, что также будет способствовать отсрочке отопления.

Имеем совместно, а это государство и граждане, больше экономить для того, чтобы зимой иметь большую уверенность относительно прохождения отопительного сезона,

– резюмирует господин Константин.

Напоминаем! Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что в течение 10 дней для в дома украинцев подадут тепло по всей территории Украины. Это, соответственно, приведет к снижению потребления электроэнергии.

Как Украина готовится к тяжелому отопительному сезону?