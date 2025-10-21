Коли буде опалення по всій Україні?

Від початку жовтня споживання електроенергії зросло на понад 20%. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

Проте, за його словами, протягом 10 днів тепло мають подати у будинки по всій території України, і це призведе до зниження споживання електроенергії.

Зайченко зауважив, що наразі саме побутові споживачі значно впливають на баланс в енергосистемі своєю поведінкою, оскільки гріються за допомогою обігрівачів та кондиціонерів.

Він додав, що населення в Україні найбільше споживає електроенергії.