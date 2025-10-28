Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника МВА Сергея Кривошеенко.

Где начали отопительный сезон?

Глава МВА подчеркнул, что тепло в Сумах подают по графику, а системы работают стабильно, несмотря на постоянные угрозы и сложную ситуацию с безопасностью.

Для полного развертывания теплоснабжения требуется 3 – 5 суток. Кривошеенко объяснил, что это необходимое техническое время, чтобы обеспечить равномерную и безопасную подачу тепла в дома.

Отмечается, что коммунальные службы и теплоснабжающие предприятия действуют слаженно, чтобы в домах жителей региона было тепло.

"Спасибо всем службам, которые ежедневно поддерживают жизнедеятельность города – несмотря на риски и обстрелы", – добавил глава МВА.

Ситуация на Сумщине: последние новости