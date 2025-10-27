Где и когда не будет света – сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".

В каких областях Украины ввели аварийные отключения?

Сегодня, 27 октября, в Киеве, Киевской и Днепропетровской области действуют экстренные отключения света. Тогда как по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений электроэнергии. Сейчас ГАВ действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей.

Кроме этого, графики аварийных отключений также ввели на Харьковщине, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленных на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии,

- отметили в пресс-службе "Черкассыоблэнерго" в комментарии Общественному.

Там также призвали украинцев по возможности не пользоваться в этот период мощными электроприборами.

Отключение света в Украине: коротко о главном