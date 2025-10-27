Где и когда не будет света – сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".
Смотрите также В Киеве и области ввели экстренные отключения света
В каких областях Украины ввели аварийные отключения?
Сегодня, 27 октября, в Киеве, Киевской и Днепропетровской области действуют экстренные отключения света. Тогда как по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений электроэнергии. Сейчас ГАВ действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей.
Кроме этого, графики аварийных отключений также ввели на Харьковщине, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.
Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленных на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии,
- отметили в пресс-службе "Черкассыоблэнерго" в комментарии Общественному.
Там также призвали украинцев по возможности не пользоваться в этот период мощными электроприборами.
Отключение света в Украине: коротко о главном
В Украине графики отключения света внедряет НЭК "Укрэнерго" во избежание перегрузки энергосистемы. Существуют три вида графиков: СГАВ (специальные графики аварийных отключений), ГАВ (графики аварийных отключений) и ГПВ (графики почасовых отключений).
Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что физическая защита на энергетических объектах помогла избежать еще больших отключений. Она отметила, что ожидания относительно прохождения зимы были положительными, но массированные атаки осложнили ситуацию, и энергетики работают над восстановлением повреждений круглосуточно.
В то же время Россия активизировала обновленную кампанию для запугивания украинцев. Пропагандисты распространяют старые видео о блэкаутах и пытаются убедить украинцев в неизбежных отключениях света.
Однако, по данным СНБО, скорость восстановления энергообъектов после российских атак в 2025 году выше, чем три года назад.