Где и когда не будет света – сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".

В каких областях Украины ввели аварийные отключения?

Сегодня, 27 октября, в Киеве, Киевской и Днепропетровской области действуют экстренные отключения света. Тогда как по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений электроэнергии. Сейчас ГАВ действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей.

Кроме этого, графики аварийных отключений также ввели на Харьковщине, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленных на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии,
- отметили в пресс-службе "Черкассыоблэнерго" в комментарии Общественному.

Там также призвали украинцев по возможности не пользоваться в этот период мощными электроприборами.

Отключение света в Украине: коротко о главном

  • В Украине графики отключения света внедряет НЭК "Укрэнерго" во избежание перегрузки энергосистемы. Существуют три вида графиков: СГАВ (специальные графики аварийных отключений), ГАВ (графики аварийных отключений) и ГПВ (графики почасовых отключений).

  • Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что физическая защита на энергетических объектах помогла избежать еще больших отключений. Она отметила, что ожидания относительно прохождения зимы были положительными, но массированные атаки осложнили ситуацию, и энергетики работают над восстановлением повреждений круглосуточно.

  • В то же время Россия активизировала обновленную кампанию для запугивания украинцев. Пропагандисты распространяют старые видео о блэкаутах и пытаются убедить украинцев в неизбежных отключениях света.

  • Однако, по данным СНБО, скорость восстановления энергообъектов после российских атак в 2025 году выше, чем три года назад.