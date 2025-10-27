Де та коли не буде світла – повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК та "Укренерго".

Дивіться також У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

В яких областях України ввели аварійні відключення?

Сьогодні, 27 жовтня, у Києві, Київській та Дніпропетровській області діють екстрені відключення світла. Тоді як за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень електроенергії. Наразі ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів.

Окрім цього, графіки аварійних відключень також ввели на Харківщині, Черкащині, Кіровоградщині та Полтавщині.

Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами,

— зазначили у пресслужбі "Черкасиобленерго" у коментарі Суспільному.