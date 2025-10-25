Таку заяву Гринчук зробила під час пресконференції із міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини та "Радіо Свобода".

Дивіться також Затягувань з боку уряду не буде: у Міненерго сказали, коли почнеться опалювальний сезон

Що кажуть у Міненерго про старт опалювального сезону та відключення світла?

Очільниця Міненерго розповіла, що для побутових споживачів опалювальний сезон може розпочатися "найближчими днями" через зниження температури. Вона додала, що місцева влада ухвалюватиме це рішення самостійно.

Водночас для соціальної інфраструктури в багатьох регіонах вже дали опалення, в деяких областях тепло вже включили й на обʼєктах критичної інфраструктури.

За словами Світлани Гринчук, якби не фізичний захист, який був зведений на енергетичних об'єктах, російські удари могли б завдати набагато більше втрат і в Україні вже було б набагато більше відключень, ситуація була б набагато складнішою.

Міністерка додала, що фізичний захист об'єктів і протиповітряна оборона працюють злагоджено і достатньо ефективно. Однак, зважаючи на масованість російських атак, повністю відбити удари без пошкоджень складно.

Та масованість, коли буває понад 100, а то і під 200 дронів проти одного об'єкту в поєднанні з ракетами, дуже складно дійсно захистити так, щоби взагалі ніяк не пошкодило,

– пояснила вона.

Гринчук зазначила, що, до початку масованих російських атак, очікування щодо проходження зими були позитивними, адже було відремонтовано багато генерувальних потужностей і відновлено систему передачі й розподілу електроенергії.

Нині ж енергетики працюють цілодобово над відновленням пошкоджень. Водночас Гринчук сказала, що наразі важко визначити відсоток руйнувань енергооб'єктів.

Вона пояснила, що об'єкти, які зазнали пошкоджень, намагаються одразу повертати до роботи та зазначила: "У нас в планах відновлення тих, які за останні дві атаки були пошкоджені, нам треба декілька тижнів. Тому відсоток змінюється щодня. Працюють всі цілодобово для того, щоб цей відсоток готовності був завжди на високому рівні."

Окрім цього, Гринчук додала, що завдяки партнерам Україна нині нарощує резерви обладнання, щоб бути готовою до різних сценаріїв.

Якої ситуації в енергосистемі очікувати взимку: коротко про головне