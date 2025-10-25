Під час пресконференції із міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе 25 жовтня Гринчук також розповіла, коли в Україні почнеться опалювальний сезон, передає 24 Канал.

Коли почнеться опалювальний сезон?

Міністр енергетики запевнила, що тепло вже незабаром мають дати в будинки українців.

Для соціальної інфраструктури, соціальних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури у багатьох областях опалювальний сезон уже почався.

Коли ж починати опалювати домівки, рішення прийматиме кожен регіон окремо. Це залежатиме від середньодобової температури.

Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. Я думаю, що найближчими днями зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах,

– сказала Світлана Гринчук.

Опалювальний сезон в Україні: останні новини