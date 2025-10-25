Она также рассказала, когда начнется отопительный сезон, передает 24 Канал.
Смотрите также Добыча газа под ударом: можно ли защитить объекты Украины от атак
Когда начнется отопительный сезон?
Министр энергетики заверила, что тепло уже скоро должны дать в дома украинцев.
Затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет. Я думаю, что в ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах,
– сказала Светлана Гринчук.