Она также рассказала, когда начнется отопительный сезон, передает 24 Канал.

Смотрите также Добыча газа под ударом: можно ли защитить объекты Украины от атак

Когда начнется отопительный сезон?

Министр энергетики заверила, что тепло уже скоро должны дать в дома украинцев.

Затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет. Я думаю, что в ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах,

– сказала Светлана Гринчук.