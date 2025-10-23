Російську тактику усвідомлюють не лише в Україні, а й у Сполучених Штатах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням інтерв'ю Єрмака "РБК-Україна".

Які прогнози на цю зиму дають в Офісі президента?

За словами керівника Офісу Президента, всі ці роки Росія ставить собі за мету залишити українців без тепла і світла в осінньо-зимовий сезон.

Нічого не змінилося. І президент Трамп, і міністр енергетики Райт, з яким була зустріч у президента Зеленського і прем'єр-міністр Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент – усі це розуміють,

– розповів Андрій Єрмак.

Він додав, що Штати готові максимально допомогти Україні пройти цю зиму. А також зазначив, що в делегації була міністерка енергетики Світлана Гринчук, були представники "Нафтогазу". Американцям передали чіткий перелік того, що потрібно Києву, і вони готові із цим допомагати, так само як і європейці.

Водночас Єрмак сказав, що, поки триває ця війна, неминучий ризик подальших ударів. Однак українці продовжать робити те, що робили: захищати, відновлювати та розвивати. Президент Володимир Зеленський щодня приділяє цьому багато часу, а прем'єр-міністерка, міністерка енергетики та інші члени уряду виїжджають на місця обстрілів.

За словами Єрмака, вони реагують моментально і якщо поставлені завдання не виконуються, або виконуються, але неякісно чи невчасно, одразу вживаються жорсткі кадрово-організаційні заходи.

Росія намагається залишити українців без світла і тепла: коротко про головне