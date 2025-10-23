Российскую тактику осознают не только в Украине, но и в Соединенных Штатах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Ермака "РБК-Украина".
Какие прогнозы на эту зиму дают в Офисе президента?
По словам руководителя Офиса Президента, все эти годы Россия ставит себе цель оставить украинцев без тепла и света в осенне-зимний сезон.
Ничего не изменилось. И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и премьер-министр Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов и министр финансов Бессент – все это понимают,
– рассказал Андрей Ермак.
Он добавил, что Штаты готовы максимально помочь Украине пройти эту зиму. А также отметил, что в делегации была министр энергетики Светлана Гринчук, были представители "Нафтогаза". Американцам передали четкий перечень того, что нужно Киеву, и они готовы с этим помогать, так же как и европейцы.
В то же время Ермак сказал, что, пока продолжается эта война, неизбежен риск дальнейших ударов. Однако украинцы продолжат делать то, что делали: защищать, восстанавливать и развивать. Президент Владимир Зеленский ежедневно уделяет этому много времени, а премьер-министр, министр энергетики и другие члены правительства выезжают на места обстрелов.
По словам Ермака, они реагируют моментально и если поставленные задачи не выполняются, или выполняются, но некачественно или не вовремя, сразу принимаются жесткие кадрово-организационные меры.
Россия пытается оставить украинцев без света и тепла: коротко о главном
Россия начала регулярно бить по объектам добычи газа в Украине. Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков в эфире 24 Канала отметил, что ситуация с теплоснабжением является достаточно тревожной. По его мнению, нужно быть готовыми к тому, что после российских атак в городах может по несколько часов или даже дней не быть тепла.
Однако украинская власть активно готовится к отопительному сезону, обсуждая создание запасов газа и финансирование закупок топлива. По словам Владимира Зеленского, государство ведет переговоры с Европой, США и Канадой для наращивания финансирования импорта газа.