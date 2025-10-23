Российскую тактику осознают не только в Украине, но и в Соединенных Штатах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Ермака "РБК-Украина".

Какие прогнозы на эту зиму дают в Офисе президента?

По словам руководителя Офиса Президента, все эти годы Россия ставит себе цель оставить украинцев без тепла и света в осенне-зимний сезон.

Ничего не изменилось. И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и премьер-министр Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов и министр финансов Бессент – все это понимают,

– рассказал Андрей Ермак.

Он добавил, что Штаты готовы максимально помочь Украине пройти эту зиму. А также отметил, что в делегации была министр энергетики Светлана Гринчук, были представители "Нафтогаза". Американцам передали четкий перечень того, что нужно Киеву, и они готовы с этим помогать, так же как и европейцы.

В то же время Ермак сказал, что, пока продолжается эта война, неизбежен риск дальнейших ударов. Однако украинцы продолжат делать то, что делали: защищать, восстанавливать и развивать. Президент Владимир Зеленский ежедневно уделяет этому много времени, а премьер-министр, министр энергетики и другие члены правительства выезжают на места обстрелов.

По словам Ермака, они реагируют моментально и если поставленные задачи не выполняются, или выполняются, но некачественно или не вовремя, сразу принимаются жесткие кадрово-организационные меры.

Россия пытается оставить украинцев без света и тепла: коротко о главном