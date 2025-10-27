Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт компанії.

Дивіться також Путін хоче спровокувати масову паніку й втечу людей з частини України, – The Economist

Що відомо про відключення в Києві 27 жовтня?

У ДТЕК написали, що у Києві та області запровадили графіки екстреного відключення світла.

Обмеження для столичного регіону ввели за розпорядженням Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Уточнюється, що графіки відключень, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь – зараз не діють.

Просимо використовувати електроенергію розумно! Це дозволить мінімізувати кількість відключень,

– йдеться в повідомленні.