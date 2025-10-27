Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт компанії.
Що відомо про відключення в Києві 27 жовтня?
У ДТЕК написали, що у Києві та області запровадили графіки екстреного відключення світла.
Обмеження для столичного регіону ввели за розпорядженням Національної енергетичної компанії "Укренерго".
Уточнюється, що графіки відключень, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь – зараз не діють.
Просимо використовувати електроенергію розумно! Це дозволить мінімізувати кількість відключень,
– йдеться в повідомленні.