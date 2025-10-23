Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Сумах?

Отметим, что воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 11:24. Уже в 12:17 в местных телеграмм-каналах писали о движении вражеского БПЛА.

Буквально через несколько минут в Сумах слышали взрыв.

Отметим, что в половине 1 часа дня в Воздушных силах информировали о БПЛА на севере Сумщины на юго-западное направление.

По состоянию на 12:38 в регионе все еще продолжается тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Атака по Украине 23 октября: основное