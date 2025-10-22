Коли розпочнуть опалювальний сезон на Львівщині?

В етері марафону "Єдині новини" голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що опалювальний сезон на Львівщині планують розпочати 1 листопада, передає 24 Канал.

За словами посадовця, у Львівській області є 28 теплокомуненерго і вони повністю готові до опалювального сезону. Удари Росії по енерегтиці кілька тижнів тому завдали проблем, проте в цілому область готова.

На цей час прийнято рішення щодо постачання тепла в соціальну сферу. Тепло отримують більше 80% шкіл, більше 70% та 70% лікарень. З 73 громад області 71 почала опалювальний сезон в соцсфері,

– розповів Козицький.

Яка ситуація з Пунктами незламності?

На випадок блекаутів на Львівщині працюватимуть Пункти незламності. Максима Козицький каже, що в області готові розгорнути 860 таких пунктів:

більше 500 пунктів будуть розміщені у комунальних закладах громад;

близько 100 пунктів облаштували фахівці ДСНС;

близько 200 пунктів готовий надати бізнес.

Пункти незламності вже перебувають в готовності, забезпечені енергетичними джерелами живлення, водою, запасом продуктів.

Нагадаємо, що 15 жовтня стало відомо, що Львів вже використав половину ліміту газу на жовтень, пише 24 Канал з посиланням на міську раду.

Це сталося попри те, що вмикають тепло лише у 286 об'єктах, таких як школи, садочки та лікарні.

З минулого тижня розпочали перевірку об’єктів критичної інфраструктури міста щодо готовності до роботи у надзвичайній ситуації. Також вже протестували роботу світлофорів при відсутності електроенергії.

