Про це глава держави повідомив напередодні під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.

Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон?

Під час розмови з медійниками президент висловився щодо початку опалювального сезону в Україні.

Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа,

– зазначив вчора Зеленський.

Лідер запевнив, що відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури, які пошкодив ворог під час повітряних атак, відновлюються.

Опалювальний сезон: останні новини