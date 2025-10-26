Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в ефірі 24 Каналу розповіла, що допомога охоплює ремонт енергомереж і постачання генераторів та трансформаторів. Вона зазначила, що нова фінансова гарантія допоможе Україні впоратися з викликами зимового сезону.

Яку допомогу ЄС надає українській енергосистемі?

Європейський Союз продовжує підтримувати Україну у відновленні та зміцненні енергетичної інфраструктури. Підготовку до нового зимового сезону почали ще навесні, щоб швидко реагувати на можливі пошкодження енергомереж. Одним із ключових рішень стала гарантія нового типу на 800 мільйонів євро для екстреної закупівлі газу через Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк. Вона зазначила, що ця підтримка є частиною ширшої програми допомоги, яка вже перевищила три мільярди євро.

Ми фактично вперше надали унікальну гарантію на 800 мільйонів для екстреної закупівлі газу через ЄБРР та ЄІБ,

– пояснила посол ЄС в Україні.

Європейський Союз зосередив допомогу не лише на фінансуванні, а й на практичному відновленні енергетичної інфраструктури. Україна отримує обладнання для ремонту електромереж, газорозподільчих систем і компресорних станцій. Частину техніки та матеріалів ЄС постачає безпосередньо, решту – через програми підтримки державних енергетичних компаній.

Ми надаємо допомогу не лише генераторами для людей і підприємств, але й трансформаторними та компресорними станціями, щоб відремонтувати електромережу і газорозподільчі мережі,

– розповіла Катаріна Матернова.

ЄС продовжує допомагати українським підприємствам у ремонті пошкодженого обладнання. Така підтримка допомагає швидше відновлювати критичні об'єкти та забезпечувати стабільність енергосистеми.

Європа підтримує українську енергетику взимку

Після синхронізації електромереж України та Молдови з європейською енергосистемою Київ отримав додаткове джерело електроенергії. Щодня Україна може отримувати понад два гігавати потужності з Європи, що стало важливим резервом під час обстрілів. Ця система забезпечує стабільність постачання навіть у разі пошкодження українських енергетичних об'єктів.

Ми забезпечуємо понад два гігавати електроенергії щодня після того, як наші енергосистеми були з'єднані. Це дуже важлива резервна система для України,

– пояснила Матернова.

Європа допомагає не лише в аварійних поставках, а й у розвитку нових напрямків енергетики. ЄС підтримує виробників сонячної, вітрової та біоенергії, щоб сприяти розподіленому енергопостачанню й підвищенню стійкості системи.

Приклад солідарності: як Литва передала Україні електростанцію

У межах спільних програм Європейський Союз підтримує практичні проєкти допомоги Україні. ЄС не лише фінансує доставку обладнання, а й забезпечує його транспортування та логістику. Один із прикладів такої співпраці – ініціатива Литви, яка подарувала Україні теплову електростанцію.

Ми фактично підтримуємо транспортування, логістику і доставку всього цього обладнання в Україну. Наприклад, литовці подарували Україні теплову електростанцію, яку розібрали на частини та доставили поетапно,

– зазначила посол ЄС в Україні.

Вона підкреслила, що така співпраця демонструє готовність європейських країн допомагати не лише фінансово, а й технічно. Це дозволяє Україні швидше відновлювати пошкоджені об'єкти й готуватися до зими в умовах постійної загрози нових обстрілів.

