Яка ситуація в енергетиці України?

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також "Ця зима має вирішальне значення": Європа готується до нового етапу підтримки України

Ми живемо в реалістичному сценарії і дивимося тільки на такий. Треба реально дивитись на все і відновлювати. Можна, звісно, бути дуже великим оптимістом, але давайте будемо реалістами. Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що у нас є,

– зазначив Зеленський.

За словами президента, втрат буде менше, якщо буде достатньо ракет ППО, але наразі відчувається дефіцит. Однак президент уточнив, що нестача не через те, що хтось блокує постачання, а через інтенсивне використання Україною засобів протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський Президент України Перехоплювачі запрацюють, команд стане більше, будуть збивати більше. Тобто це постійна боротьба – ми захищаємось, вони руйнують – ми відновлюємо.

Глава держави додав, що наразі збільшують відновлювальні бригади та штаби швидкого реагування. Відновлювальні роботи проводяться по всій країні. Найскладніша ж ситуація сьогодні, як говорить Зеленський, у Сумській області, в Шостці.

Як посилюють енергетичну систему?

Окремо Київ домовляється про допомогу з Німеччиною щодо електрообладнання, зокрема Зеленський вже провів перемовини із канцлером Фрідріхом Мерцем.

Я йому вже показав всі сценарії. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість. Чому йому? Тому що, по-перше, це Німеччина, а по-друге, у них велике фінансування гуманітарного напряму. І я прошу забрати гроші з цього пакету і просто купити це обладнання,

– розповів президент.

Також Зеленський поспілкувався з цього питання з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні. Вона, мовляв, теж готова підтримати Україну й поговорить з компаніями як щодо електрообладнання, так і газопостачання.

Окрім того, за його словами, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла допомогти з енергетичним пакетом.

Є домовленості і з Нідерландами, що вони допоможуть енергетиці України.

Водночас Україна працює над імпортом газу, який залежить лише грошового забезпечення.

Зрештою газ – це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю,

– додав Зеленський.

Важливо! Україна наразі терміново має знайти близько 2 мільярдів євро. для фінансування додаткового імпорту газу, розповіла премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. Ці кошти потрібні через російські атаки.

Як Україна планує наростити імпорт газу?