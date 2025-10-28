Яка ситуація в енергетиці України?
Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також "Ця зима має вирішальне значення": Європа готується до нового етапу підтримки України
Ми живемо в реалістичному сценарії і дивимося тільки на такий. Треба реально дивитись на все і відновлювати. Можна, звісно, бути дуже великим оптимістом, але давайте будемо реалістами. Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що у нас є,
– зазначив Зеленський.
За словами президента, втрат буде менше, якщо буде достатньо ракет ППО, але наразі відчувається дефіцит. Однак президент уточнив, що нестача не через те, що хтось блокує постачання, а через інтенсивне використання Україною засобів протиповітряної оборони.
Перехоплювачі запрацюють, команд стане більше, будуть збивати більше. Тобто це постійна боротьба – ми захищаємось, вони руйнують – ми відновлюємо.
Глава держави додав, що наразі збільшують відновлювальні бригади та штаби швидкого реагування. Відновлювальні роботи проводяться по всій країні. Найскладніша ж ситуація сьогодні, як говорить Зеленський, у Сумській області, в Шостці.
Як посилюють енергетичну систему?
Окремо Київ домовляється про допомогу з Німеччиною щодо електрообладнання, зокрема Зеленський вже провів перемовини із канцлером Фрідріхом Мерцем.
Я йому вже показав всі сценарії. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість. Чому йому? Тому що, по-перше, це Німеччина, а по-друге, у них велике фінансування гуманітарного напряму. І я прошу забрати гроші з цього пакету і просто купити це обладнання,
– розповів президент.
Також Зеленський поспілкувався з цього питання з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні. Вона, мовляв, теж готова підтримати Україну й поговорить з компаніями як щодо електрообладнання, так і газопостачання.
- Окрім того, за його словами, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла допомогти з енергетичним пакетом.
- Є домовленості і з Нідерландами, що вони допоможуть енергетиці України.
Водночас Україна працює над імпортом газу, який залежить лише грошового забезпечення.
Зрештою газ – це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю,
– додав Зеленський.
Важливо! Україна наразі терміново має знайти близько 2 мільярдів євро. для фінансування додаткового імпорту газу, розповіла премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. Ці кошти потрібні через російські атаки.
Як Україна планує наростити імпорт газу?
Україна планує наростити обсяги запасів імпортного природного газу. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. За її словами, наразі розглядається можливість збільшення імпорту приблизно на 30%, що становить близько 1,5 мільярда кубометрів додаткового газу.
Імпорт газу здійснюється з кількох напрямків – Україна вже має домовленості зі США, Словаччиною, Грецією та Норвегією, а також веде активні переговори з Азербайджаном щодо потенційних обсягів постачання.
Нині газ надходить в Україну через Трансбалканський коридор, який відкрив нові логістичні можливості для енергетичного ринку. Водночас Молдова продовжила пільгові умови транзиту газу до України ще на шість місяців — до квітня 2026 року. Згідно з домовленістю, країна застосовуватиме 50% знижку на тариф за транспортування.