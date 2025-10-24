Що посилює залежність України від газу?

Держава має припинити доплачувати з бюджету за "дешевий" газ для населення, а також гальмувати модернізацію котелень теплоенерго та перехід на інші види палива. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт у сфері енергетики Святослав Павлюк.

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Питання не лише в газі, а в його ціні, як його дотуємо і як стимулюємо впровадження інших джерел. Зараз складається так, що ми дотуємо фактично кубометр газу, а при його реальній ціні близько 500 доларів, продаємо населенню за 150 чи 160, як це виходить без податків. Так створюється ситуація, коли дотованим газом дешевше опалювати, ніж місцевою деревиною. Тому в Україні практично немає проєктів, які працюють на місцевій біомасі в опаленні для побутових споживачів.

На думку Святослава Павлюка, у разі потреби держава має виділяти дотації на гігакалорії тепла, а не конкретний енергоносій. Це стимулюватиме інвестиції у виробництво інших видів палива.

Зверніть увагу! Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 23 жовтня повідомила, що Україна тимчасово втратила власний видобуток газу внаслідок російських обстрілів. Аби забезпечити державу енергоносієм для опалювального сезону, Уряд виділив 8,4 мільярда гривень на імпорт газу.

Через відмінність встановленого Урядом тарифу й реального, щороку утворюються мільярдні борги, які має компенсувати держава. Проте фактично тягар витрат лягає на місцеві бюджети.

Важливо припинити грати проти модернізації теплокомуненерго. Оці постійно занижені тарифи й недоплата різниці. Усі розуміють, що вони занижені, але політично про це не говорять, і в результаті щороку Уряд обіцяє компенсувати різницю й цього регулярно не робить. Мова йде про десятки мільярдів. Їх змушені виплачувати місцеві бюджети, і грошей на модернізацію не залишається. Фактично ми працюємо на проїдання місцевих бюджетів, а не на модернізацію теплових мереж,

– каже експерт.

Які є альтернативи природному газу?

Альтернативою газу може стати біопаливо, проте наразі Україна не має достатньої кількості біомаси для його повного заміщення.

Експерт Святослав Павлюк говорить, що для розвитку цього напрямку потрібне створення біржі біопалива, яка дозволила б відстежувати ціни, прогнозувати закупівлі та уникати спекуляцій на місцевому рівні.

Потрібно припинити дискримінувати біомасу в порівнянні з газом, бо в неї ніхто вкладати гроші не буде. Створюється ситуація, за якої від 50 до 96% нашої пелети пресованої йде на експорт саме через те, що вона неконкурентна на нашому ринку при тій ціні. Як це було у 2022 – 2023 році. Тобто, дотуючи газ, ми дотуємо енергетику Європейського Союзу через те, що наше паливо тут неконкурентне і йде туди, бо там воно конкурентніше,

– каже Святослав Павлюк.

Варто також звернути увагу на тепло від когенераційних машин, яке часто замість потрапляти до тепломереж просто скидається. Альтернативою можуть бути й теплові помпи, які використовують енергію з довкілля для обігріву приміщень. Вони працюють на електроенергії, проте використовують її ефективніше за термокотли.

