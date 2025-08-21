Чиї доходи беруться до уваги при розрахунку субсидії?

При розрахунку субсидії, враховуються доходи усіх членів домогосподарства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Постанову №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

До складу домогосподарства включаються всі особи, що задекларовані та/або зареєстровані за місцем проживання (перебування) в житловому приміщенні (будинку) (для орендарів, ВПО – особи, які фактично проживають і зазначені в декларації),

– йдеться в постанові.

Зверніть увагу! Виключенням з цього переліку є особи, які були членами домогосподарства, але вони перебувають за кордоном понад 60 днів на момент звернення.

Чи враховуються доходи подружжя при розрахунку субсидії?

При розрахунках враховуються доходи подружжя. Згідно з Сімейним кодексом України, так відбувається навіть, якщо чоловік та дружина проживають окремо:

за іншою адресою;

або ж у випадку, коли один з членів подружжя навіть не зареєстрований у цьому домогосподарстві.

Потрібно зазначити, що з цього правила є винятки. При оформленні субсидії можуть не враховуватись доходи одного з подружжя, якщо:

їм обом більш як 60 років;

вони проживають у сільській місцевості або селищі міського типу.

Зауважте! В цьому випадку обов'язковою умовою є те, що їх фактичне чи зареєстроване місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства.