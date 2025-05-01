Як оформити субсидію на неопалювальний період

Більшість громадян, які вже мають субсидію, отримають її перепризначення на неопалювальний сезон автоматично, повідомляє 24 Канал.

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Субсидії розраховуються: на неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня, на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня. Відтак для більшості українців нічого не зміниться, оскільки ПФУ ще у жовтні 2024 року автоматично перерахував їх розмір.

Проте, якщо змінилися відомості про майновий стан або склад домогосподарства, необхідно упродовж 30 днів повідомити про це. Також окремо звернутися для призначення субсидії із заявою та декларацією до ПФУ потрібно, якщо:

Ви орендує житло, за яке сплачуєте комунальні послуги;

У складі домогосподарства є ВПО;

Кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому;

Ваше домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

На опалювальний період субсидію призначили в розмірі 0 гривень.

Як подати документи на субсидію

Подати документи до ПФУ можна одним із способів:

Поштою або особисто в одному з сервісних центрів ПФУ;

через портал електронних послуг (обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу") або мобільний додаток ПФУ;

через портал "Дія" (ввівши у пошуку "Заява на субсидію");

у ЦНАПі;

через уповноважених осіб сільської, селищної, міської ради.

Важливо! Навіть якщо заяву подали протягом травня або червня, субсидія призначається з початку неопалювального періоду. Її можуть скасувати в разі наявності боргів за комунальні послуги.