Чьи доходы принимаются во внимание при расчете субсидии?

При расчете субсидии, учитываются доходы всех членов домохозяйства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Постановление №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

В состав домохозяйства включаются все лица, задекларированные и/или зарегистрированные по месту жительства (пребывания) в жилом помещении (доме) (для арендаторов, ВПЛ – лица, фактически проживающие и указанные в декларации),

– говорится в постановлении.

Обратите внимание! Исключением из этого перечня являются лица, которые были членами домохозяйства, но они находятся за границей более 60 дней на момент обращения.

Учитываются ли доходы супругов при расчете субсидии?

При расчетах учитываются доходы супругов. Согласно Семейному кодексу Украины, так происходит даже если муж и жена проживают отдельно:

по другому адресу;

или же в случае, когда один из супругов даже не зарегистрирован в этом домохозяйстве.

Нужно отметить, что из этого правила есть исключения. При оформлении субсидии могут не учитываться доходы одного из супругов, если:

им обоим более 60 лет;

они проживают в сельской местности или поселке городского типа.

Заметьте! В этом случае обязательным условием является то, что их фактическое или зарегистрированное место жительства отличается от адреса домохозяйства.