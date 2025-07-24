Какие переводы с карты на карту учитываются при определении субсидии?

При определении субсидии принимаются во внимание доходы всех членов домохозяйства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Учитываются доходы разного типа. В том числе:

заработная плата;

пенсия;

пособие по безработице;

дивиденды от ценных бумаг и так далее.

Переводы, особенно те, которые осуществляются из-за границы, могут быть расценены как доход. Соответственно, из-за этого они учитываются при расчетах, а значит субсидия будет меньше или вообще не будет предоставляться.

Можно ли получить субсидию летом?

Субсидию можно получить и летом. До 30 сентября продолжается неотапливаемый сезон, соответственно, размер помощи будет уменьшенным. Отметим, что в этот период субсидия может быть и нулевая.

Во время отопительного сезона будет осуществлен перерасчет указанной помощи. Благодаря этому, субсидия увеличится.

Напомним! Заявление на субсидию можно подать онлайн через вебпортал ПФУ.