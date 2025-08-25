Как Норвегия поможет с подготовкой к зиме?
Чтобы Украина имела достаточные объемы газа зимой, Норвегия поможет с поставками голубого топлива. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре во время своего визита в Киев, сообщает 24 Канал.
Премьер Норвегии выступил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Президент вспомнил о российских атаках на места добычи газа. По словам Зеленского, Кремль таким образом хочет помешать Украине подготовиться к зиме.
- Вместе с тем глава государства отметил, что Норвегия активно помогает Киеву в энергетической сфере уже не один год подряд, поэтому он надеется на "следующие шаги".
В ответ Стьоре отметил, что Украине может угрожать дефицит энергоресурсов этой зимой. У Норвегии же есть немалый опыт в сфере энергетики, поэтому она поможет украинцам.
Мы совместно с европейскими партнерами финансируем поставки и накопление газа. И мы учтем ваши месседжи в ходе нашего разговора,
– подчеркнул норвежский премьер.
Кто помогает с подготовкой к зиме?
- Ранее правительство Норвегии сообщило, что выделит Украине 1 миллиард норвежских крон (или около 98 миллионов долларов) для закупки газа к зиме. Эти средства должны стать гарантией того, что населению, бизнеса и промышленности хватит газа во время отопительного сезона.
- Кроме того, компания "Нафтогаз Украины" подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на 550 миллионов евро. Эти средства также пойдут на закупку газа к зиме. Банк предоставляет кредит Украине под гарантии Евросоюза.