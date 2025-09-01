Как Украина лидирует на рынке электроэнергии?
Украина 16 раз оказывалась на первом месте на рынке электроэнергии по сравнению с 26 европейскими странами по среднесуточному показателю индекса цены BASE "на сутки вперед" (РДН), сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По данным ENTSOE, лидером по цене электроэнергии Украина была 2-4, 6, 8-11, 13-14, 17-19, 29-31 августа.
Она даже обогнала по этому показателю Италию, которая 10 раз достигала первого места – 1, 5, 7, 12, 15-16, 23-25, 27 августа.
- На конец прошлого месяца (31 августа) самый высокий показатель среди стран Европы индекс электрической базовой нагрузки BASE "на сутки вперед" в Украине составил 5 101,38 гривен за мегаватт-час.
- Самый низкий уровень зафиксировали во Франции, где он составил 908,55 гривны за мегаватт-час.
Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РДН Украины продолжает динамику ценового роста второй месяц подряд,
– отмечает издание.
По показателю индекса цены BASE на РСВ Украина была в лидерах среди 27 европейских стран:
- в июле – 5 раз;
- в июне – 6 раз;
- в мае 11 раз;
- в апреле – 5 раз.
Что известно о РДН?
РСВ – "рынок на сутки вперед". Это сегмент рынка, где электроэнергия покупается и продается на следующий день. Поставщики и покупатели согласовывают, сколько электричества и по какой цене будет поставляться завтра. Это позволяет балансировать спрос и предложение, чтобы не было перегрузок и отключений.
Цены на электроэнергию в Украине: что известно?
- Несмотря на высокие цены на спотовом рынке, цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине остается неизменным в 2025 году. Население платит за свет по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час.
- Однако с 1 сентября уже выросли тарифы за распределение электроэнергии для ряда поставщиков, для некоторых облэнерго повышение составило более 20%. Больше всего пострадали операторы распределения электроэнергии в Ровенской, Кировоградской и Хмельницкой областях.
- Вместе с тем НКРЭКУ в конце июля повысила предельные цены на электроэнергию, действующие на рынке электроэнергии для вечерних часов – с 17:00 до 23:00. Такое решение приняли для увеличения поставок электроэнергии из Евросоюза. На население оно не повлияло, а вот другим участникам рынка приходится платить больше.