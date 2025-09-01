Як Україна готується до того, аби пройти наступний опалювальний сезон?

Український президент говорить, що зараз важливо випереджати графік підготовки через існуючі загрози, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський Президент України Були доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики. Важливі результати є в команд Нафтогазу та Укренерго.

Президент подякував українським компаніям за хорошу роботу. Окремо Зеленський відзначи затвердження подальших заходів для закупівлі обсягів газу, необхідних, аби пройти наступний опалювальний сезон.

Як Україна планує захищати енергосистему?

Україна планує збільшити захист енергосистеми. Зокрема, за допомогою посилення ППО.

Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів,

– каже Зеленський.

Пріоритетом Зеленський назвав саме збиття шахедів. Також уряд планує прискорити постачання додаткових систем ППО, які маю захистити українську територію від ракет.

Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами. Готуємо технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО,

– наголосив президент.

Зверніть увагу! Зеленський каже, що окремо тривало обговорення відносно ситуації на прифронтових територіях. Зокрема захисту мереж у таких населених пунктах.

Що потрібно знати українцям напередодні опалювального сезону?