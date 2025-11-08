Що таке 13-та пенсія в Україні?
До кінця року частина українців може отримати так звану 13-ту пенсію. Йдеться не про додаткову виплату, а про пенсійні кошти, які залишилися недоотриманими після смерті пенсіонера, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Таку виплату можуть отримати члени родини померлого пенсіонера, якщо вони проживали з ним разом на день смерті. Серед них також непрацездатні родичі, які перебували на його утриманні.
Важливо! У разі, якщо на кошти претендує кілька членів сім’ї, сума ділиться між ними порівну.
Як отримати виплату по смерті пенсіонера?
Як пояснили у "Дії", щоб отримати виплату, необхідно подати заяву до сервісного центру ПФУ або зробити це онлайн через вебпортал електронних послуг. Звернутися потрібно протягом шести місяців від дати відкриття спадщини.
Виплата надходить на банківський рахунок заявника, або ж її можна отримати готівкою через систему "Швидка копійка" у відділеннях "Ощадбанку".
Які ще виплати доступні пенсіонерам?
Окрім основної пенсії, в Україні діє низка доплат для людей старшого віку. Їх розмір залежить від вікової категорії та соціального статусу пенсіонера.
Пенсіонери віком від 70 до 74 років щомісяця отримують доплату у 300 гривень, від 75 до 79 років виплатять 456 гривень, а громадяни віком понад 80 років вже 570 гривень.
Самотні пенсіонери, які потребують постійного догляду за станом здоров’я, можуть розраховувати на щомісячну надбавку у розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це становить 944 гривні.
Щоб отримати цю допомогу, особа повинна бути віком від 80 років, перебувати на пенсії за віком і підтвердити потребу в догляді.