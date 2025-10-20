OnlyFans – найприбутковіша компанія за доходом на працівника: обігнала Apple і Google

OnlyFans заробляє найбільше у світі?

Такий результат став можливим завдяки бізнес-моделі, що базується на контенті, який створюють користувачі (UGC), і майже повній відсутності потреби у великому штаті, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження маркетингової компанії Barchart.

За оцінками аналітиків, компанія має менше ніж 50 працівників, але генерує прибутки, які перевищують навіть результати технологічних гігантів Кремнієвої долини.

Для порівняння, дохід на одного співробітника в інших компаніях становить:

NVIDIA – 3,6 мільйонів доларів,

Apple – 2,4 мільйони доларів,

Meta – 2,2 мільйони доларів,

Google (Alphabet) – 1,9 мільйонів доларів.

Таким чином, OnlyFans є світовим лідером за рівнем прибутковості на одного працівника.

OnlyFans обігнала гігантів Кремнієвої долини / Скриншот Multiples

Довідково. OnlyFans засновав у 2016 році британець Тім Стоклі, за останні роки платформа перетворилася на один із найприбутковіших сервісів у сфері підписного контенту. Її стрімке зростання почалося під час пандемії, коли все більше користувачів почали монетизувати власний контент онлайн.

Контекст України та питання оподаткування доходів

Українські моделі на OnlyFans заробляють близько 10 тисяч доларів щомісяця, але чистий дохід зменшується через податки і витрати.

Громадяни, які отримували доходи від OnlyFans у 2020–2022 роках, не сплатили податки на суму 384,7 мільйонів гривень, і податкові органи вже почали відпрацювання цих доходів.