Гетманцев обурився лицемірством щодо OnlyFans?

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає 24 Канал. Зокрема, він навів цифри: у грудні 2024 року творці контенту на OnlyFans задекларували 305,4 мільйони гривень доходів і сплатили майже 60 мільйонів гривень податків.

Дивіться також До кінця року перевірки посиляться: податкова готує фінальний раунд інспекцій

Натомість у жовтні 2025-го вони нібито заборгували державі 380 мільйонів гривень податків.

У цинізму та лицемірства є ціна. Якщо досі сумніваєтесь – поверніться на декілька рядків вище,

– написав Гетманцев.

Що не так із "боргами" моделей?

Він нагадав, що несвоєчасна сплата податків українськими моделями з платформи не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податкові зобов’язання врешті виконані.

Та наголосив: якщо держава визнає індустрію легальною, людям не доведеться працювати під ризиком кримінальних наслідків або шантажу.

Декриміналізувати статтю 301 Кримінального Кодексу варто було уже давно. А поки триває затягування розгляду цього питання – ми продовжуємо брехати самим собі. Досить,

– зауважив Гетманцев.

Довідково. У листопаді 2024 року до Верховної Ради було внесено законопроєкт №12191, який передбачає декриміналізацію порноіндустрії. Документ пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу, аби дорослі не отримували покарання у вигляді ув'язнення на 3 – 5 років за створення або поширення інтимного контенту.

Детальніше про ситуацію?

Одна з моделей OnlyFans зареєструвала петицію до президента, вимагаючи скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення порно. Вона заявила, що сплатила 40 мільйонів гривень податків із доходів, отриманих на платформі.

Президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію зазначив, що ініціатива має бути розглянута Верховною Радою.