Часть "учредителей" компаний, по данным иностранных реестров, вообще оказалась вымышленными лицами. Подробности коррупционных схем рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и Офис генпрокурора.
Что известно об "отмывании" денег через оборонные компании?
Как выяснило следствие, мошенники действовали в сфере восстановления военной техники, Однако вместо реального ремонта и обслуживания вооружения часть государственных средств они выводили через сеть фиктивных компаний.
Платежи оформляли как закупку запчастей или выполнение работ, однако фактически деньги перечислялись на подконтрольные счета, после чего их обналичивали и возвращали организаторам схемы. Комиссия за такие "услуги" составляла 4 – 5%.
В течение двух лет государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 миллиарда гривен.
По аналитическим выводам Государственной налоговой службы, финансовые операции на сумму более 576 – 578 миллионов гривен имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Следственные действия: смотрите фото Нацполиции и Офиса Генпрокурора
Следствие установило, что руководители и директора фиктивных фирм фактически проживают на временно оккупированных территориях, в частности в так называемой "ДНР", поддерживают российскую власть и не могли законно управлять украинскими компаниями.
В рамках расследования правоохранители провели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Во время следственных действий удалось изъять финансовую документацию, электронные носители, мобильные телефоны, переписку участников схемы, а также три автомобиля премиум-класса.
Сейчас руководителю конвертационного центра, одному из соорганизаторов и бухгалтеру сообщили о подозрении по статье 209 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о легализации доходов, полученных преступным путем. За такое предусматривается до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц и окончательный размер убытков, нанесенных государству.
Больше о разоблачении подобных схем
Недавно СБУ и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны. Так, средства, выделенные на динамическую защиту для танков ВСУ, разворовывало руководство оборонного предприятия вместе с подрядчиками. По данным следствия, элементы брони закупали по ценам, завышенным почти втрое.
Отдельно НАБУ сообщило о подозрении двум должностным лицам Госспецсвязи и представителям частных компаний по делу о злоупотреблений при закупках беспилотников для Сил обороны.
Также НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств государственного предприятия "Измаильский морской торговый порт". По версии следствия, группа лиц, в частности директор порта, через манипуляции с тендерами и подконтрольные компании завладела более 24 миллионами гривен, поставляя оборудование по завышенным ценам.