Частина "засновників" компаній, за даними іноземних реєстрів, узагалі виявилася вигаданими особами. Подробиці корупційних схем розповідає 24 Канал із посиланням на Нацполіцію та Офіс генпрокурора.

Читайте також На "плівках Міндіча" фігурує ще 40 неідентифікованих осіб, – Железняк

Що відомо про "відмивання" грошей через оборонні компанії?

Як з'ясувало слідство, шахраї діяли у сфері відновлення військової техніки, Проте замість реального ремонту та обслуговування озброєння частину державних коштів вони виводили через мережу фіктивних компаній.

Платежі оформлювали як закупівлю запчастин або виконання робіт, однак фактично гроші перераховувалися на підконтрольні рахунки, після чого їх переводили в готівку й повертали організаторам схеми. Комісія за такі "послуги" становила 4 – 5%.

Упродовж двох років державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярда гривень.

За аналітичними висновками Державної податкової служби, фінансові операції на суму понад 576 – 578 мільйонів гривень мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Слідчі дії: дивіться фото Нацполіції та Офісу Генпрокурора

Слідство встановило, що керівники та директори фіктивних фірм фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, зокрема в так званій "ДНР", підтримують російську владу і не могли законно керувати українськими компаніями.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Під час слідчих дій вдалося вилучити фінансову документацію, електронні носії, мобільні телефони, листування учасників схеми, а також три автомобілі преміумкласу.

Наразі керівнику конвертаційного центру, одному зі співорганізаторів та бухгалтерці повідомили про підозру за статтею 209 Кримінального кодексу України. Йдеться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. За таке передбачається до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб і остаточний розмір збитків, завданих державі.

Більше про викриття подібних схем